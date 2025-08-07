ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5229 للشراء في تحديث 11:50 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7 أغسطس الساعة 11:50 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5251 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4814 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4595 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3939 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3934 جنيهًا للبيع و 3917 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3063 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2626 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 163338 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36760 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 11:50 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4575 جنيه للشراء، وللبيع 4595 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22875 جنيه للشراء، وللبيع 22975 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45750 جنيه للشراء، وللبيع 45950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114375 جنيه للشراء، وللبيع 114875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228750 جنيه للشراء، وللبيع 229750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 457500 جنيه للشراء، وللبيع 459500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 686250 جنيه للشراء، وللبيع 689250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 915000 جنيه للشراء، وللبيع 919000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1143750 جنيه للشراء، وللبيع 1148750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.