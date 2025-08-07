تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 12:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 7 أغسطس الساعة 12:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5269 جنيهًا للبيع و 5234 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4830 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3951 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 163871 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36720 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36880 جنيهًا للبيع و 36640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 12:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.