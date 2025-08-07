ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5229 للشراء في تحديث 01:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 7 أغسطس الساعة 1:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5257 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4819 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4600 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4590 جنيهًا للبيع و 4570 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3943 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3067 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2629 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163516 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36800 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 1:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4575 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22875 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45750 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114375 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228750 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 457500 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 686250 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 915000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1143750 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.