تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 7 أغسطس الساعة 1:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5257 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3943 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3067 جنيهًا للبيع و 3050 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2629 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 163516 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36720 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36800 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3376.91 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 1:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.