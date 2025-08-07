تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5217 للشراء في تحديث 02:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 7 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5246 جنيهًا للبيع و 5223 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4803 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3930 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2620 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36720 جنيهًا للبيع و 36560 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 2:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4565 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22825 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45650 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114125 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228250 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684750 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 913000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1141250 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.