ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5234 للشراء في تحديث 04:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7 أغسطس الساعة 4:45 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5257 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4600 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4595 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3939 جنيهًا للبيع و 3921 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3063 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2629 جنيهًا للبيع و2617 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2626 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 163516 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163338 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36800 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 4:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4580 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22900 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45800 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114500 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229000 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 458000 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 687000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 916000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1145000 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

