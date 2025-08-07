ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 05:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 7 أغسطس الساعة 5:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5257 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2629 جنيهًا للبيع و 2617 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 163516 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36800 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 5:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.