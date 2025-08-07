تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5234 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 7 أغسطس الساعة 5:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5257 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4600 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3951 جنيهًا للبيع و 3934 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2629 جنيهًا للبيع و2617 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 163516 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36800 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3388.59 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 5:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4580 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22900 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45800 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114500 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229000 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 458000 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 687000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 916000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1145000 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.