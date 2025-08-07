ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5240 للشراء في تحديث 07:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7 أغسطس الساعة 7:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5269 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5257 جنيهًا للبيع و 5234 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4830 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4610 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4600 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3951 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3073 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2634 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 163871 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 163516 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36880 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36800 جنيهًا للبيع و 36640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 7:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4585 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22925 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45850 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114625 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229250 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 458500 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 687750 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 917000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1146250 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.