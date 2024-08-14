انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي وبنك الإسكندرية حيث سجل الريال السعودي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.17 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.05 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.06 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.95 جنيها للشراء و 13.13 للبيع.

بنك البركة: الريال السعودي يسجل 13.00 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.17 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.01 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.05 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.65 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.98 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي الآن 13.05 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.84 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.76 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.87 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 13.01 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الريال السعودي 13.03 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.17 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الريال السعودي يسجل 13.08 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.98 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.