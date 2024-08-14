انخفاض بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي الكويتي حيث سجل الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.35 جنيها للشراء و 13.39 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها، وسعر البيع 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.29 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.46 جنيها، وسعر البيع هو 13.49 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.32 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.08 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.22 جنيها، وللبيع عند 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.38 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.27 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.33 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.33 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.31 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

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