تحديث 05:25 مساءًا: انخفاض بقيمة 13 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقارى المصرى العربى حيث شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 13 قرشًا ليسجل 49.45 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.03 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.25 جنيها وبيعه بسعر 49.35 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 49.04 جنيها للشراء و 49.14 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.35 جنيها للشراء و 49.45 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.45 جنيها، وسعر البيع 49.55 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.43 جنيها، وللبيع عند 49.53 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.10 جنيها، وللبيع 49.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.