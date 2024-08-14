تحديث 05:25 مساءًا: انخفاض بقيمة 24 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقارى المصرى العربى حيث سجل اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 24 قرشًا ليصل إلى 54.32 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 54.04 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.23 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.10 جنيها، وللبيع 54.42 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 53.99 جنيها وبيعه بسعر 54.29 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 53.61 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.32 جنيها، وللبيع عند 54.67 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: اليورو يسجل 53.79 جنيها للشراء و 53.99 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 54.28 جنيها، وللبيع 54.65 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 53.94 جنيها، وللبيع 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.23 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.