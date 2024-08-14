انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك التنمية الصناعية والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث انخفض سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 13 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 63.44 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.98 جنيها، وللبيع عند 63.16 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.14 جنيها، وللبيع 63.50 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.92 جنيها، وللبيع 63.26 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.57 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.44 جنيها وبيعه بسعر 63.63 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.39 جنيها، وسعر البيع هو 63.76 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.44 جنيها، وللبيع عند 63.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.75 جنيها للشراء و 63.05 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.34 جنيها للشراء و 63.74 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.95 جنيها، وسعر البيع 63.31 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.