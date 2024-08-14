تحديث 05:25 مساءًا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي الكويتي حيث سجل الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.39 جنيها.

بنك مصر: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها، وسعر البيع 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.29 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.35 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها، وسعر البيع 13.44 جنيها.

ميد بنك: الدرهم الإماراتي يسجل 13.32 جنيها للشراء و 13.40 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.34 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.08 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.22 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.38 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.27 جنيها، وسعر البيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.44 جنيها، وللبيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك HSBC: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.35 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.31 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.