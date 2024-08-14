تحديث 05:25 مساءًا: انخفاض بقيمة 2 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.44 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.39 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.37 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.29 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.41 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.32 جنيها، وسعر البيع هو 13.40 جنيها.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.33 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.08 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.22 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.34 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.38 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.27 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.44 جنيها، وسعر البيع هو 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.33 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.31 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

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