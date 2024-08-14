انخفاض أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وبنك الإسكندرية يتصدر الشراء: تحديث 06:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 6:05 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في بنك الإسكندرية حيث سجل الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليصل إلى 13.44 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.35 جنيها، وللبيع عند 13.39 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.29 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.08 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.22 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.34 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.38 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.27 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.44 جنيها، وللبيع عند 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.35 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.31 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.