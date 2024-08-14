انخفاض بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وبنك الإسكندرية يتصدر الشراء: تحديث 06:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 6:05 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في بنك الإسكندرية حيث تراجع الدرهم الإماراتي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 13.44 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.34 جنيها، وللبيع عند 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.29 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.37 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

ميد بنك: الدرهم الإماراتي يسجل 13.32 جنيها للشراء و 13.40 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.33 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.08 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.22 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.40 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.27 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.44 جنيها للشراء و 13.48 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها، وسعر البيع 13.38 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.31 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.