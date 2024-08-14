انخفاض بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 06:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 6:05 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الريال السعودي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليسجل 13.12 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.06 جنيها، وسعر البيع هو 13.10 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 13.05 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.06 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.95 جنيها، وللبيع 13.13 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الريال السعودي 13.00 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 13.01 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 13.05 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.65 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.98 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: الريال السعودي يسجل 13.05 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.84 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.02 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي الآن 12.76 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.01 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 13.07 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.17 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 13.03 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.98 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

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