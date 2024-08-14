انخفاض بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 06:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 6:10 مساءً. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الريال السعودي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليصل إلى 13.12 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.06 جنيها، وسعر البيع هو 13.10 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.06 جنيها، وللبيع عند 13.11 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.95 جنيها، وسعر البيع هو 13.13 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.00 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.08 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.01 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.65 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.98 جنيها، وسعر البيع 13.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.84 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي الآن 12.76 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.01 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الريال السعودي 13.08 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.98 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.