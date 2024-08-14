انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 06:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 6:10 مساءً. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الريال السعودي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليصل إلى 13.12 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.06 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.05 جنيها، وسعر البيع 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 13.06 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.95 جنيها للشراء و 13.13 جنيها للبيع.

بنك البركة: الريال السعودي يسجل 13.00 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 13.05 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

ميد بنك: الريال السعودي يسجل 13.03 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي الآن 13.01 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.65 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.98 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 13.05 جنيها للشراء و 13.11 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي الآن 12.84 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 13.02 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.76 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.87 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 13.01 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.03 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك الإسكندرية: الريال السعودي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.08 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 13.03 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك قطر الوطني: الريال السعودي يسجل 12.98 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.