تحديث 06:10 مساءًا: انخفاض بقيمة 3 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 6:10 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع الدرهم الإماراتي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 13.41 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.35 جنيها للشراء و 13.39 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.34 جنيها، وللبيع 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.29 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.35 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.34 جنيها للشراء و 13.37 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.41 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها، وسعر البيع 13.40 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.33 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.08 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.22 جنيها، وسعر البيع 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.40 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.34 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.27 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها، وسعر البيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.35 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.44 جنيها، وللبيع عند 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.33 جنيها، وللبيع عند 13.38 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.35 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.31 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.