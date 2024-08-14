تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3954 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 3931 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3604 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3614 جنيهًا للبيع و 3635 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3440 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 2949 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2957 جنيهًا للبيع و2974 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2293 جنيهًا للبيع و2307 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2300 جنيهًا للبيع و2313 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1966 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 122267 جنيهًا للبيع و122978 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 27520 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الكيلو انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3931429 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11428 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3942857 جنيهًا للبيع و 3965714 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3460 جنيه للشراء، وللبيع 3440 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17300 جنيه للشراء، وللبيع 17200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 34600 جنيه للشراء، وللبيع 34400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 86500 جنيه للشراء، وللبيع 86000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 173000 جنيه للشراء، وللبيع 172000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 346000 جنيه للشراء، وللبيع 344000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 519000 جنيه للشراء، وللبيع 516000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 692000 جنيه للشراء، وللبيع 688000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 865000 جنيه للشراء، وللبيع 860000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.