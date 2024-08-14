تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3954 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3931 جنيهًا للبيع و3954 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3966 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3604 جنيهًا للبيع و3625 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3614 جنيهًا للبيع و3635 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3440 جنيهًا للبيع و3460 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3450 جنيهًا للبيع و3470 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2949 جنيهًا للبيع و2966 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2293 جنيهًا للبيع و2307 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 1966 جنيهًا للبيع و1977 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1971 جنيهًا للبيع و1983 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 122267 جنيهًا للبيع و122978 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 122623 جنيهًا للبيع و 123334 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 27520 جنيهًا للبيع و27680 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 27600 جنيهًا للبيع و27760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3931429 جنيهًا للبيع و3954286 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11428 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3942857 جنيهًا للبيع و3965714 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3460 جنيه للشراء، وللبيع 3440 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17300 جنيه للشراء، وللبيع 17200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 34600 جنيه للشراء، وللبيع 34400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 86500 جنيه للشراء، وللبيع 86000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 173000 جنيه للشراء، وللبيع 172000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 346000 جنيه للشراء، وللبيع 344000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 519000 جنيه للشراء، وللبيع 516000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 692000 جنيه للشراء، وللبيع 688000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 865000 جنيه للشراء، وللبيع 860000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.