تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7815 للشراء في تحديث 10:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 7850 جنيهًا للبيع و7815 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 6870 جنيهًا للبيع و6840 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 6880 جنيهًا للبيع و6850 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5890 جنيهًا للبيع و5865 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5895 جنيهًا للبيع و 5870 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4580 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 54960 جنيهًا للبيع و54720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 55040 جنيهًا للبيع و54800 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصبح 244205 جنيهًا للبيع و243140 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 244560 جنيهًا للبيع و243495 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4548.76 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 53.69 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 10:25 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6840 جنيه للشراء، وللبيع 6870 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 34200 جنيه للشراء، وللبيع 34350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 68400 جنيه للشراء، وللبيع 68700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 171000 جنيه للشراء، وللبيع 171750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 342000 جنيه للشراء، وللبيع 343500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1026000 جنيه للشراء، وللبيع 1030500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1368000 جنيه للشراء، وللبيع 1374000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1710000 جنيه للشراء، وللبيع 1717500 جنيه.

