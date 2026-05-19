تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7795 للشراء في تحديث 11:00 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 19 مايو الساعة 11:00 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7850 جنيهًا للبيع و7795 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 20 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 6870 جنيهًا للبيع و6820 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليبلغ 5890 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5905 جنيهًا للبيع و5865 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4580 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4595 جنيهًا للبيع و 4560 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54960 جنيهًا للبيع و54560 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 160 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 55120 جنيهًا للبيع و54720 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 244205 جنيهًا للبيع و242430 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 710 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 244920 جنيهًا للبيع و243140 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.75 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.91 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 11:00 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6820 جنيه للشراء، وللبيع 6870 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34100 جنيه للشراء، وللبيع 34350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 68200 جنيه للشراء، وللبيع 68700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170500 جنيه للشراء، وللبيع 171750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 341000 جنيه للشراء، وللبيع 343500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 682000 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1023000 جنيه للشراء، وللبيع 1030500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1364000 جنيه للشراء، وللبيع 1374000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1705000 جنيه للشراء، وللبيع 1717500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.