تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7785 للشراء في تحديث 11:40 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 11:40 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7850 جنيهًا للبيع و7795 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6870 جنيهًا للبيع و6820 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5890 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54800 جنيهًا للبيع و54480 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 243495 جنيهًا للبيع و242075 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 244205 جنيهًا للبيع و242430 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4539.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4557.05 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.64 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 53.59 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 11:40 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6810 جنيه للشراء، وللبيع 6850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 34050 جنيه للشراء، وللبيع 34250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 68100 جنيه للشراء، وللبيع 68500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170250 جنيه للشراء، وللبيع 171250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 340500 جنيه للشراء، وللبيع 342500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 685000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1021500 جنيه للشراء، وللبيع 1027500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1362000 جنيه للشراء، وللبيع 1370000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1702500 جنيه للشراء، وللبيع 1712500 جنيه.

