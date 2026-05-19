ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7790 للشراء في تحديث 02:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 2:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7835 جنيهًا للبيع و7790 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7830 جنيهًا للبيع و 7785 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6855 جنيهًا للبيع و6815 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 5875 جنيهًا للبيع و5840 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54840 جنيهًا للبيع و54520 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 243675 جنيهًا للبيع و242250 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 175 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4540.71 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4540.09 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.66 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.63 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 2:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6815 جنيه للشراء، وللبيع 6855 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34075 جنيه للشراء، وللبيع 34275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 68150 جنيه للشراء، وللبيع 68550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170375 جنيه للشراء، وللبيع 171375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 340750 جنيه للشراء، وللبيع 342750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 681500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1022250 جنيه للشراء، وللبيع 1028250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1363000 جنيه للشراء، وللبيع 1371000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1703750 جنيه للشراء، وللبيع 1713750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.