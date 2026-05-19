ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7795 للشراء في تحديث 02:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 2:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7840 جنيهًا للبيع و7795 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7835 جنيهًا للبيع و 7790 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6860 جنيهًا للبيع و6820 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6855 جنيهًا للبيع و6815 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 5880 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5875 جنيهًا للبيع و5840 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 4575 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54880 جنيهًا للبيع و54560 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 243850 جنيهًا للبيع و242430 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 180 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4534.74 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4540.71 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.77 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.66 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 2:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6820 جنيه للشراء، وللبيع 6860 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34100 جنيه للشراء، وللبيع 34300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 68200 جنيه للشراء، وللبيع 68600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170500 جنيه للشراء، وللبيع 171500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 341000 جنيه للشراء، وللبيع 343000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 682000 جنيه للشراء، وللبيع 686000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1023000 جنيه للشراء، وللبيع 1029000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1364000 جنيه للشراء، وللبيع 1372000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1705000 جنيه للشراء، وللبيع 1715000 جنيه.

