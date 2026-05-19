تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7785 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 19 مايو الساعة 3:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5875 جنيهًا للبيع و5840 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4570 جنيهًا للبيع و 4545 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54800 جنيهًا للبيع و54480 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54840 جنيهًا للبيع و54520 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 243495 جنيهًا للبيع و242075 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 175 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 243675 جنيهًا للبيع و242250 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.73 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.77 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 3:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6810 جنيه للشراء، وللبيع 6850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 34050 جنيه للشراء، وللبيع 34250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 68100 جنيه للشراء، وللبيع 68500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 170250 جنيه للشراء، وللبيع 171250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 340500 جنيه للشراء، وللبيع 342500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 685000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1021500 جنيه للشراء، وللبيع 1027500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1362000 جنيه للشراء، وللبيع 1370000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1702500 جنيه للشراء، وللبيع 1712500 جنيه.

