ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7795 للشراء في تحديث 03:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 3:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 7840 جنيهًا للبيع و7795 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6860 جنيهًا للبيع و6820 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6850 جنيهًا للبيع و 6810 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5880 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 4575 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 54880 جنيهًا للبيع و54560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54800 جنيهًا للبيع و54480 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 243850 جنيهًا للبيع و242430 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4545.45 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

وشهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.65 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.73 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 3:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6820 جنيه للشراء، وللبيع 6860 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34100 جنيه للشراء، وللبيع 34300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 68200 جنيه للشراء، وللبيع 68600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170500 جنيه للشراء، وللبيع 171500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 341000 جنيه للشراء، وللبيع 343000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 682000 جنيه للشراء، وللبيع 686000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1023000 جنيه للشراء، وللبيع 1029000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1364000 جنيه للشراء، وللبيع 1372000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1705000 جنيه للشراء، وللبيع 1715000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.