تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7790 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7835 جنيهًا للبيع و7790 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7840 جنيهًا للبيع و 7795 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6855 جنيهًا للبيع و6815 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6860 جنيهًا للبيع و6820 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 5875 جنيهًا للبيع و5840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5880 جنيهًا للبيع و5845 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4575 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54840 جنيهًا للبيع و54520 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 243675 جنيهًا للبيع و242250 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 180 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

وشهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.66 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.7 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6815 جنيه للشراء، وللبيع 6855 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34075 جنيه للشراء، وللبيع 34275 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 68150 جنيه للشراء، وللبيع 68550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170375 جنيه للشراء، وللبيع 171375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 340750 جنيه للشراء، وللبيع 342750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 681500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1022250 جنيه للشراء، وللبيع 1028250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1363000 جنيه للشراء، وللبيع 1371000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1703750 جنيه للشراء، وللبيع 1713750 جنيه.

