تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7775 للشراء في تحديث 04:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 7825 جنيهًا للبيع و7775 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 6845 جنيهًا للبيع و6805 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 6855 جنيهًا للبيع و6815 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5865 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5875 جنيهًا للبيع و 5840 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 54760 جنيهًا للبيع و54440 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54840 جنيهًا للبيع و54520 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصبح 243320 جنيهًا للبيع و241895 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 243675 جنيهًا للبيع و242250 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4539.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر دولار الصاغة ليسجل 53.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار دولار الصاغة.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6805 جنيه للشراء، وللبيع 6845 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34025 جنيه للشراء، وللبيع 34225 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 68050 جنيه للشراء، وللبيع 68450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170125 جنيه للشراء، وللبيع 171125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 340250 جنيه للشراء، وللبيع 342250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 680500 جنيه للشراء، وللبيع 684500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1020750 جنيه للشراء، وللبيع 1026750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1361000 جنيه للشراء، وللبيع 1369000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1701250 جنيه للشراء، وللبيع 1711250 جنيه.

