تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7770 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 7815 جنيهًا للبيع و7770 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 7825 جنيهًا للبيع و7775 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 6840 جنيهًا للبيع و6800 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6845 جنيهًا للبيع و6805 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 5865 جنيهًا للبيع و5830 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 4560 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 54720 جنيهًا للبيع و54400 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 54760 جنيهًا للبيع و54440 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 243140 جنيهًا للبيع و241720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 175 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 243320 جنيهًا للبيع و 241895 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4524.48 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4539.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصل إلى 53.74 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 53.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6800 جنيه للشراء، وللبيع 6840 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 34000 جنيه للشراء، وللبيع 34200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 68000 جنيه للشراء، وللبيع 68400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 170000 جنيه للشراء، وللبيع 171000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 340000 جنيه للشراء، وللبيع 342000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 680000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1020000 جنيه للشراء، وللبيع 1026000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1360000 جنيه للشراء، وللبيع 1368000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1700000 جنيه للشراء، وللبيع 1710000 جنيه.

