تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7765 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 7810 جنيهًا للبيع و7765 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 7815 جنيهًا للبيع و7770 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6835 جنيهًا للبيع و6795 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6840 جنيهًا للبيع و 6800 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 5860 جنيهًا للبيع و5825 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5865 جنيهًا للبيع و5830 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4560 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 54680 جنيهًا للبيع و54360 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54720 جنيهًا للبيع و54400 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242965 جنيهًا للبيع و241540 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 180 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4501.46 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

وشهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.74 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6795 جنيه للشراء، وللبيع 6835 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33975 جنيه للشراء، وللبيع 34175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67950 جنيه للشراء، وللبيع 68350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169875 جنيه للشراء، وللبيع 170875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339750 جنيه للشراء، وللبيع 341750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 683500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1019250 جنيه للشراء، وللبيع 1025250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1359000 جنيه للشراء، وللبيع 1367000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1698750 جنيه للشراء، وللبيع 1708750 جنيه.

