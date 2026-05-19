تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7715 للشراء في تحديث 04:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7795 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 50 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7810 جنيهًا للبيع و 7765 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6820 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 45 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6835 جنيهًا للبيع و6795 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 5845 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5860 جنيهًا للبيع و5825 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 4545 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 30 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4555 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54560 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 360 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 242430 جنيهًا للبيع و239940 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 1600 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

كما شهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.86 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 4:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6750 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33750 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67500 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 168750 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 337500 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 675000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1012500 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1350000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1687500 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

