ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 05:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 5:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7815 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 35 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7795 جنيهًا للبيع و 7715 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6840 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 30 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6820 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 5865 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 25 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5845 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 4560 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4545 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54720 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 240 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 243140 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 1070 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4504.91 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4501.46 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.86 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 5:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6840 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 171000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 342000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1026000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1368000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1710000 جنيه.

