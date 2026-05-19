تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7735 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 5:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7805 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7815 جنيهًا للبيع و 7750 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6830 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6840 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 5855 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5865 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 4555 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54640 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 242785 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 360 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

كما شهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 53.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 53.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 5:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6770 جنيه للشراء، وللبيع 6830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33850 جنيه للشراء، وللبيع 34150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67700 جنيه للشراء، وللبيع 68300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169250 جنيه للشراء، وللبيع 170750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338500 جنيه للشراء، وللبيع 341500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 677000 جنيه للشراء، وللبيع 683000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1015500 جنيه للشراء، وللبيع 1024500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1354000 جنيه للشراء، وللبيع 1366000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1692500 جنيه للشراء، وللبيع 1707500 جنيه.

