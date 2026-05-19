تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7725 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 19 مايو الساعة 5:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7805 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 6820 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 5845 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54560 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54640 جنيهًا للبيع و 54160 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 242785 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصل إلى 53.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 53.96 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 5:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6760 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33800 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67600 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169000 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338000 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 676000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1014000 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1352000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1690000 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.