ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7735 للشراء في تحديث 06:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 6:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7785 جنيهًا للبيع و7735 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 6810 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6820 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 5835 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5845 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4540 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54480 جنيهًا للبيع و54160 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 242075 جنيهًا للبيع و240650 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4490.75 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4488.33 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.91 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54.01 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 6:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6770 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33850 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67700 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169250 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 338500 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 677000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1015500 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1354000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1692500 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

