تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7745 للشراء في تحديث 06:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 6:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7800 جنيهًا للبيع و7745 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 6825 جنيهًا للبيع و6775 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6830 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 5850 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4550 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54600 جنيهًا للبيع و54200 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه تراجعًا بقيمة 180 جنيهًا ليبلغ 242605 جنيهًا للبيع و240830 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.95 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.99 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 6:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6775 جنيه للشراء، وللبيع 6825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33875 جنيه للشراء، وللبيع 34125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67750 جنيه للشراء، وللبيع 68250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169375 جنيه للشراء، وللبيع 170625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338750 جنيه للشراء، وللبيع 341250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 677500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1016250 جنيه للشراء، وللبيع 1023750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1355000 جنيه للشراء، وللبيع 1365000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1693750 جنيه للشراء، وللبيع 1706250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.