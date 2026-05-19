ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7755 للشراء في تحديث 07:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 7:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7800 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7795 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 6825 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6820 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 5850 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5845 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4550 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54600 جنيهًا للبيع و54280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بقيمة 175 جنيهًا ليبلغ 242605 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 242430 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4509.18 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4499.24 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.8 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 53.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 7:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6785 جنيه للشراء، وللبيع 6825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33925 جنيه للشراء، وللبيع 34125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67850 جنيه للشراء، وللبيع 68250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169625 جنيه للشراء، وللبيع 170625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339250 جنيه للشراء، وللبيع 341250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1017750 جنيه للشراء، وللبيع 1023750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1357000 جنيه للشراء، وللبيع 1365000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1696250 جنيه للشراء، وللبيع 1706250 جنيه.

