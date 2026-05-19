ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7760 للشراء في تحديث 07:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 مايو الساعة 7:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 7815 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 7800 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6840 جنيهًا للبيع و6790 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4560 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4550 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 54720 جنيهًا للبيع و54320 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 54600 جنيهًا للبيع و 54280 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 180 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 242605 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 4508.36 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4509.18 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصبح 53.93 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 53.8 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 7:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6790 جنيه للشراء، وللبيع 6840 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33950 جنيه للشراء، وللبيع 34200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67900 جنيه للشراء، وللبيع 68400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 169750 جنيه للشراء، وللبيع 171000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339500 جنيه للشراء، وللبيع 342000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 679000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1018500 جنيه للشراء، وللبيع 1026000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1358000 جنيه للشراء، وللبيع 1368000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1697500 جنيه للشراء، وللبيع 1710000 جنيه.

