تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7755 للشراء في تحديث 08:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 19 مايو الساعة 8:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7810 جنيهًا للبيع و7755 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7815 جنيهًا للبيع و7760 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 6835 جنيهًا للبيع و6785 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6840 جنيهًا للبيع و6790 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 5860 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5865 جنيهًا للبيع و5820 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54680 جنيهًا للبيع و54280 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه تراجعًا بقيمة 180 جنيهًا ليبلغ 242965 جنيهًا للبيع و241185 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 243140 جنيهًا للبيع و241365 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.93 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 8:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6785 جنيه للشراء، وللبيع 6835 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33925 جنيه للشراء، وللبيع 34175 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67850 جنيه للشراء، وللبيع 68350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169625 جنيه للشراء، وللبيع 170875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 339250 جنيه للشراء، وللبيع 341750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678500 جنيه للشراء، وللبيع 683500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017750 جنيه للشراء، وللبيع 1025250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1357000 جنيه للشراء، وللبيع 1367000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1696250 جنيه للشراء، وللبيع 1708750 جنيه.

