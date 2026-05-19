تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7745 للشراء في تحديث 09:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 19 مايو الساعة 9:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 7800 جنيهًا للبيع و7745 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 6825 جنيهًا للبيع و6775 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5850 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4550 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4555 جنيهًا للبيع و 4520 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54600 جنيهًا للبيع و54200 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالجنيه انخفاضًا ليصل إلى 242605 جنيهًا للبيع و240830 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 180 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 242785 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 4505.32 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4505.11 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 53.85 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 9:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6775 جنيه للشراء، وللبيع 6825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33875 جنيه للشراء، وللبيع 34125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67750 جنيه للشراء، وللبيع 68250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169375 جنيه للشراء، وللبيع 170625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338750 جنيه للشراء، وللبيع 341250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 677500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1016250 جنيه للشراء، وللبيع 1023750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1355000 جنيه للشراء، وللبيع 1365000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1693750 جنيه للشراء، وللبيع 1706250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.