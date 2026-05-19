ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7750 للشراء في تحديث 09:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 19 مايو الساعة 9:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 7795 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 7795 جنيهًا للبيع و 7735 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 6820 جنيهًا للبيع و6780 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 6820 جنيهًا للبيع و6770 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 5845 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5845 جنيهًا للبيع و5805 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 4545 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4545 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 54560 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الأونصة بالجنيه ليسجل 242430 جنيهًا للبيع و241010 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 360 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالجنيه.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 4499.44 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4503.08 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 53.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 53.84 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 19 مايو الساعة 9:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6780 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 33900 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67800 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169500 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 339000 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1017000 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 1356000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1695000 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

