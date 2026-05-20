تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7705 للشراء في تحديث 11:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 20 مايو الساعة 11:20 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 45 جنيهًا ليبلغ 7785 جنيهًا للبيع و7705 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 7805 جنيهًا للبيع و7750 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6810 جنيهًا للبيع و6740 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6830 جنيهًا للبيع و 6780 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 5835 جنيهًا للبيع و5775 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 35 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5855 جنيهًا للبيع و5810 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 4540 جنيهًا للبيع و4495 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 25 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 54480 جنيهًا للبيع و53920 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 320 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54640 جنيهًا للبيع و54240 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242075 جنيهًا للبيع و239585 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 1425 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4477.88 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

وشهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 54.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 54.19 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 11:20 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 6740 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33700 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 67400 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 168500 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 337000 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 674000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1011000 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1348000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1685000 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

