ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7725 للشراء في تحديث 11:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 11:45 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 20 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 7785 جنيهًا للبيع و7705 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 6820 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 20 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 6810 جنيهًا للبيع و6740 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 5845 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5835 جنيهًا للبيع و5775 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 54560 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 160 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بقيمة 710 جنيهًا ليبلغ 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 242075 جنيهًا للبيع و239585 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4483.9 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4477.88 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر دولار الصاغة ليصل إلى 54.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 54.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 11:45 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6760 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33800 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67600 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169000 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 338000 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 676000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1014000 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1352000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1690000 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

