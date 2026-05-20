تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7715 للشراء في تحديث 12:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 مايو الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 7785 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 6810 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 6820 جنيهًا للبيع و 6760 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 5835 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5845 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 4540 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 54480 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 54560 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالجنيه ليصل إلى 242075 جنيهًا للبيع و239940 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 4482.29 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

وشهد سعر دولار الصاغة تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 54.01 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 54.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 12:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6750 جنيه للشراء، وللبيع 6810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33750 جنيه للشراء، وللبيع 34050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67500 جنيه للشراء، وللبيع 68100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 168750 جنيه للشراء، وللبيع 170250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 337500 جنيه للشراء، وللبيع 340500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 675000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 1012500 جنيه للشراء، وللبيع 1021500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1350000 جنيه للشراء، وللبيع 1362000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1687500 جنيه للشراء، وللبيع 1702500 جنيه.

