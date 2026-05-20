ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 7725 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 20 مايو الساعة 12:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 7795 جنيهًا للبيع و7725 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 7785 جنيهًا للبيع و7715 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 6820 جنيهًا للبيع و6760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6810 جنيهًا للبيع و6750 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 5845 جنيهًا للبيع و5795 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 4545 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 54560 جنيهًا للبيع و54080 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 54480 جنيهًا للبيع و54000 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالجنيه ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 242430 جنيهًا للبيع و240295 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 242075 جنيهًا للبيع و 239940 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 4485.11 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4482.29 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر دولار الصاغة انخفاضًا ليصل إلى 54.05 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 54.01 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 20 مايو الساعة 12:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 6760 جنيه للشراء، وللبيع 6820 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 33800 جنيه للشراء، وللبيع 34100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 67600 جنيه للشراء، وللبيع 68200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 169000 جنيه للشراء، وللبيع 170500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 338000 جنيه للشراء، وللبيع 341000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 676000 جنيه للشراء، وللبيع 682000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 1014000 جنيه للشراء، وللبيع 1023000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 1352000 جنيه للشراء، وللبيع 1364000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1690000 جنيه للشراء، وللبيع 1705000 جنيه.

